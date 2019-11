Homem esfaqueado no tórax e na mão perto da Universidade do Minho

JN Hoje às 09:09 Facebook

Um homem foi esfaqueado este sábado de madrugada, pouco depois da uma hora, na Praceta do Vilar, na freguesia bracarense de S. Victor, numa zona de bares junto à Universidade do Minho.

Na altura do incidente, os estabelecimentos estavam cheios e muitos clientes concentravam-se no exterior, como habitualmente.

A vítima foi atingida com duas facadas no tórax e outra numa mão, num pátio junto às escadas de acesso à Rua Nova de Santa Cruz. Foi assistida no local pela VMER de Braga e por dois técnicos de ambulância do INEM, e transportada para o Hospital de Braga, onde se encontra estável.

A PSP mobilizou uma Equipa de Intervenção Rápida, uma equipa da Investigação Criminal e um carro patrulha. O agressor foi identificado, mas até cerca das 3 horas, ainda não tinha sido detido.