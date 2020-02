Homem esfaqueado numa escaramuça em zona turística da Figueira da Foz

JN/Agências Hoje às 13:45 Facebook

Uma escaramuça na zona turística do Bairro Novo, na Figueira da Foz, provocou dois feridos, um dos quais com gravidade, esfaqueado no tronco e numa perna, na madrugada desta terça-feira, disseram fonte policiais e dos bombeiros.

Já de acordo com testemunhas oculares, o suspeito de agressão, gerente de um estabelecimento de restauração da cidade, estaria alcoolizado e exibiu uma faca, na rua, durante mais de meia hora, numa zona onde predominam diversos bares e onde estavam várias pessoas.

A vítima, um homem na casa dos 40 anos, tentou demovê-lo daquele comportamento e foi agredido com três facadas.

Apesar dos ferimentos sofridos, a vítima reagiu à agressão e acabou por se envolver com o agressor, acabando ambos por sofrer diversos ferimentos que necessitaram de tratamento hospitalar.

Os dois deram entrada nas urgências do Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF), com a vítima mais grave a ser transportada de ambulância.

A ocorrência de agressão foi registada às 7.03 horas pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, com um ferido considerado ligeiro e meios dos bombeiros e da PSP, que tomou conta da ocorrência.

A natureza do caso e a presença de familiares do homem agredido com a faca no exterior da unidade de saúde levaram ao reforço de meios por parte da PSP, que chegou a ter no local mais de uma dezena de agentes e quatro viaturas, como constatou a agência Lusa no local.

Cerca das 12 horas, a PSP mantinha uma viatura com vários polícias no exterior das urgências do HDFF e pelo menos um agente no interior, onde agressor e vítima continuavam em tratamento.

Esta situação de agressões não foi a única ocorrida na madrugada de hoje no Bairro Novo, especialmente na zona conhecida como Picadeiro e ruas pedonais adjacentes, maioritariamente frequentada por jovens. De acordo com vários relatos, registaram-se pelo menos mais duas escaramuças, uma das quais resultou em dois feridos ligeiros.