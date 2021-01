Homem esfaqueado pela mulher em Vila Nova de Cerveira

Um homem de 67 anos foi esfaqueado, esta quinta-feira à noite, pela mulher, durante uma discussão, na residência do casal em Gondarém, Vila Nova de Cerveira.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a vítima foi atingida no peito com uma faca, mas sofreu apenas ferimentos ligeiros.

"A médica do INEM disse que [a lamina] parou nas costelas", afirmou a fonte, referindo que o homem foi hospitalizado em Viana do Castelo, enquanto a companheira de 56 anos foi detida pela GNR.

Adiantou ainda que os factos ocorreram cercas das 19 horas "em contexto de violência doméstica" e que "a patrulha isolou o local e levou a mulher para o posto de Vila Nova de Cerveira, onde esta será entregue à Polícia Judiciária", que tomará em mãos a investigação.