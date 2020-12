Homem executado com dois tiros no Barreiro foi esfaqueado um mês antes

Rogério Matos Hoje às 10:25 Facebook

Família da vítima acredita que dois episódios estão ligados. PJ de Setúbal investiga.

Estava acompanhado da namorada e, mal saiu do carro, no centro do Barreiro, foi alvo de dois disparos de espingarda, que o atingiram na face e foram fatais. Pedro Coelho, jardineiro de 39 anos, é natural de Matosinhos, mas estava em casa da namorada há um mês, a recuperar de um esfaqueamento ocorrido precisamente na rua onde, anteontem à noite, veio a perder a vida. A família da vítima acredita que há ligação entre os dois episódios.