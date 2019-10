Homem ferido com arma branca por causa de telemóvel

Hoje às 22:41 Facebook

Um homem foi ferido com arma branca ao final da tarde desta terça-feira na Charneca do Lumiar, em Lisboa, devido a um desentendimento por causa de um telemóvel. A vítima foi levada para o Hospital de Santa Maria onde ficou em observação.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa, da PSP, o incidente ocorreu ao final da tarde, quando um grupo de homens de nacionalidade brasileira se deslocou a um dos bairros daquela zona da capital para tentar recuperar um telemóvel que, alegadamente, tinha sido furtado a um deles na segunda-feira.

A discussão com um grupo de moradores levou a que um destes tenha golpeado um dos homens daquele grupo com uma arma branca, mas a dimensão do ferimento não foi revelada.

A PSP foi chamada ao local e há relatos de também terem estado envolvidas armas de fogo. Porém, as autoridades policiais não confirmam este dado.