Um homem de 27 anos foi detido e outro ficou ferido durante uma intervenção da GNR para dispersar populares que realizavam uma festa ilegal com cerca de 50 pessoas no bairro de lata do 2.º Torrão este fim de semana.

A GNR refere que o posto da Trafaria, em Almada, deslocou-se ao bairro na sequência de uma queixa de ruído proveniente de uma festa com cerca de 50 pessoas durante a madrugada de domingo.

No local, os militares encontraram os jovens na via pública, "a consumir bebidas alcoólicas e a produzir excesso de ruído, através da projeção de música". Os militares tentaram dispersar as pessoas neste ajuntamento ilegal, mas de acordo com a GNR, "os cidadãos desobedeceram às ordens e adotaram, desde o primeiro momento, uma postura agressiva, arremessando vários objetos e pedras contra os militares e as viaturas policiais".

A Unidade de Intervenção acorreu ao local e verificou-se um "escalar da violência contra a força da GNR". Assim, continua a autoridade, "numa altura em que estava em causa a integridade física dos seus elementos, foi efetuado um disparo de dispersão com cartucho de bagos de borracha, dirigido ao solo".

Um homem com cerca de 27 anos ficou ferido na perna, alegadamente devido ao ricochete da bala que bateu no chão e atingiu a perna e um outro, com a mesma idade, foi detido. "Resultaram ainda danos nas viaturas da GNR, bem como numa viatura de emergência dos Bombeiros Voluntários da Trafaria", lê-se no comunicado.

O detido foi esta segunda-feira presente ao Tribunal Judicial de Almada, para primeiro interrogatório judicial.