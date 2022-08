Homem fica com canivete espetado num olho durante rixa em Lisboa

Um homem ficou com um canivete espetado num olho durante uma rixa no bairro das Galinheiras, em Lisboa. A vítima deslocou-se depois, pelo próprio pé, ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Camarate, em Loures, a cerca de dois quilómetros do local onde terá ocorrido a agressão.

O caso ocorreu pelas 17.30 horas de domingo, precisou, ao JN, o comandante daquela corporação. Segundo Luís Martins, o homem "deslocou-se ao corpo de bombeiros a pedir ajuda", tendo sido logo "estabilizado e imobilizado".

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, foi acionada e a vítima, com cerca de 40 anos, foi transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

"Estava muito calmo, muito pacífico", acrescentou o comandante, que desconhece se o homem percorreu os dois quilómetros a pé ou de carro. A informação de que teria sido ferido numa rixa foi dada pela própria vítima aos bombeiros.

O caso será agora investigado pelas autoridades.