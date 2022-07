Homem fica com pulseira eletrónica após ameaçar matar ex-mulher e filhos

Um homem, de 37 anos, foi libertado pelo tribunal, com pulseira eletrónica, depois de ter ameaçado matar a ex-mulher e os filhos, em Odivelas. O homem tinha sido encontrado pela PSP deitado no chão da casa da antiga companheira.

O caso aconteceu na passada segunda-feira (18 de julho), na freguesia da Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto.

Após ter ameaçado de morte a ex-mulher, o homem terá começado por incendiar, com gasolina, o carro desta, descreve esta quinta-feira, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis). Em seguida, terá dito que se iria barricar com os filhos na casa da vítima, matando-os.

Ao aperceberem-se da ameaça que tinha sido feita, os polícias que se tinham deslocado ao local por causa do fogo no veículo deslocaram-se, "de imediato", à residência em causa. No seu interior, encontraram o presumível agressor "deitado no chão", após ter tentado, aparentemente, suicidar-se. Não é claro se estaria sozinho.

Detido após alta hospitalar

O suspeito foi então socorrido e transferido para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Depois de ter alta médica, foi detido, indiciado por violência doméstica. Apresentado ao Tribunal de Loures, ficou proibido de contactar a ex-mulher enquanto a investigação prossegue. A restrição vai ser controlada através de pulseira eletrónica.

A vítima, que não terá sofrido qualquer ferimento, tem estado, desde o dia da ocorrência, a ser acompanhada por equipas especializadas.

De acordo com o Cometlis, o homem e a mulher foram casados durante 17 anos e têm três filhos menores em comum. Em novembro de 2021, o casal iniciou um processo de separação e as "discussões começaram a surgir". O suspeito terá, na mesma altura, passado a ameaçar a vítima de morte, recorrendo, nalgumas situações, a uma arma branca.

INFORMAÇÃO ÚTIL

Várias linhas de apoio

As vítimas de violência doméstica dispõem de várias linhas de apoio, confidenciais e gratuitas. Entre estas, estão o 116006, disponível entre as 8 e as 22 horas dos dias úteis, e o 800202148, que funciona sem interrupções.

Qualquer pessoa pode denunciar

A violência doméstica é um crime público e, por isso, pode ser denunciado por qualquer pessoa às autoridades, incluindo a PSP e a GNR. Em caso de emergência, pode recorrer-se também ao 112.