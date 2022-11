Homem fica com pulseira eletrónica por violência doméstica

Um homem de 49 anos detido pela GNR por violência doméstica, no concelho de Torre de Moncorvo, ficou com pulseira eletrónica, como medida de coação, depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Vila Nova de Foz Côa.

O suspeito ficou ainda sujeito ao afastamento da residência e local de trabalho da vítima, a ex-mulher de 42 anos, tendo de manter dela uma distância de 300 metros e ficando proibido de a contactar por qualquer meio.

No decurso de uma investigação por violência doméstica, os militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) apuraram que o suspeito exercia violência psicológica contra a vítima e foi dado cumprimento a um mandado de detenção.