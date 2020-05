Rogério Matos Hoje às 12:24 Facebook

Um homem com cerca de 30 anos foi esfaqueado esta madrugada na rua em Setúbal. A PSP foi alertada por moradores no Bairro da Fonte Nova, perto da Avenida Luísa Todi, por volta das 00.30 horas.

Ao que o JN apurou, os agentes da PSP encontraram a vítima prostrada no chão, consciente, com pelo menos dez golpes de faca no corpo. Nenhum suspeito foi identificado e detido no local.

O homem foi assistido pelos bombeiros e transportado para o hospital em estado grave. Os moradores que deram o alerta contaram às autoridades terem visto pelo menos três homens a agredir a vítima, que depois fugiram.

Ao que foi possível apurar, a vítima não quis colaborar com as autoridades no sentido de identificar os agressores antes de ser transportada para o hospital. Desconhece-se o seu estado atual de saúde.

Ao que foi possível apurar, as autoridades suspeitam que na origem do esfaqueamento estará um ajuste de contas. O caso passou para a Polícia Judiciária de Setúbal.