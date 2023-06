Homem mata a mulher e suicida-se em Seia

JN Hoje às 16:38 Facebook

Um homem, de 78 anos, matou a mulher, de 61, à machadada e suicidou-se, no concelho de Seia. O crime, ocorrido de sexta-feira para sábado, está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).

As circunstâncias do homicídio seguido de suicídio não são ainda conhecidas. Desconhece-se, igualmente, se existiam queixas anteriores por violência doméstica no seio do casal.

Inicialmente, a GNR tomou conta do caso, mas, por se tratar aparentemente de um homicídio, o caso transitou entretanto para a PJ. A ocorrência foi confirmada este domingo ao JN por fonte da GNR.

A violência doméstica é um crime público e, por isso, pode ser denunciado por qualquer pessoa. As vítimas dispõem ainda de várias linhas de apoio, incluindo o 800 202 148. A chamada é confidencial e gratuita.