Homem mata mulher a tiro e suicida-se em Cascais

Casal foi encontrado sem vida na moradia de luxo onde residia. Não era visto pelos vizinhos há dias.

Um casal foi encontrado morto na moradia de luxo onde residia, no concelho de Cascais. A Polícia Judiciária (PJ) desconfia que o homem, de 53 anos, matou a tiro a mulher, de 35, e se suicidou. As circunstâncias que conduziram ao crime estão ainda por esclarecer.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, as autoridades foram alertadas, pelas 20.15 horas de quarta-feira, para o que seria a necessidade de arrombar a porta de uma vivenda, em Murches, de modo a socorrer os seus habitantes. Mas, à chegada à residência, já nada havia a fazer: o cadáver da mulher estaria num sofá e o do homem no chão.

O alerta foi dado por vizinhos e pessoas próximas da família, que estranharam não ver há vários dias o casal, estrangeiro mas residente em Portugal há vários anos. O homicídio seguido de suicídio terá acontecido no início desta semana e não na quarta-feira à noite.

PJ recolheu vestígios

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Alcabideche e a GNR. Por existirem suspeitas de homicídio com uma arma de fogo, a investigação transitou então para a PJ, que já esteve na vivenda a recolher indícios.

A moradia fica localizada num bairro de casas de luxo, onde não existe qualquer café ou loja. Pela hora de almoço desta quinta-feira, o ambiente era calmo e nada permitia imaginar que um casal fora ali encontrado morto poucas horas antes.

O caso é o segundo esta semana: na segunda-feira, um idoso esfaqueou a mulher acamada e suicidou-se, no concelho de Vila Nova de Gaia. A idosa sobreviveu.

Para já, não há, em qualquer das situações, indícios de violência doméstica.