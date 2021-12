Homem mata mulher e filho de 10 anos no Funchal

JN Hoje às 13:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem matou a mulher e o filho menor, esta segunda-feira de manhã, num apartamento no Funchal.

De acordo com o "Diário de Notícias da Madeira", a Polícia encontrou dois corpos sem vida num apartamento do edifício Bom Jesus, na Rua da Casa Branca, na Ajuda, zona nobre da cidade do Funchal: o de uma mulher, com um corte profundo no pescoço, e o do filho desta, uma criança de 10 anos. O duplo homicídio, perpetrado com uma arma branca, terá ocorrido num contexto de violência doméstica.

O suspeito dos crimes, um homem na casa dos 40 anos, que será, respetivamente, o marido e pai das vítimas mortais, fugiu do local e está a ser procurado pelas autoridades.

A Polícia Judiciária está a investigar.