Homem mata primo a tiro em Tondela

Um homem matou, esta quinta-feira de madrugada, com uma caçadeira, o primo, de cerca de 40 anos, em Lageosa do Dão, Tondela.

O homicídio aconteceu cerca das 2 horas. Segundo o JN conseguiu apurar, o suspeito terá ingerido bebidas alcoólicas, enquanto via o F. C. Porto - Marítimo, tendo-se deslocado depois a casa do primo, que vivia a poucos metros, matando-o com uma caçadeira.

No local, estiveram quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Tondela, INEM e GNR.

A Polícia Judiciária está no local e o indivíduo já foi detido.