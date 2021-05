Homem mata vizinho e fere outro a tiro em Montemor-o-Velho

N.M. Hoje às 21:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem matou um vizinho e feriu outro, com recurso a uma arma de fogo, ao final da tarde desta sexta-feira, na localidade de Meãs do Campo, em Montemor-o-Velho. Após os crimes, o suspeito barricou-se em casa, mas, entretanto, entregou-se à Polícia Judiciária.

Segundo fonte policial, o homem que ficou ferido foi transportado para um hospital de Coimbra, com lesões num braço, causadas pelo disparo de uma espingarda caçadeira.

Não se conhecem, até ao momento, as razões da contenda nem as identidades do suspeito e das vítimas.

Depois de disparar contra os outros dois, o atirador barricou-se na própria casa.

Perante a situação, a GNR terá mobilizado meios humanos, nomeadamente negociadores, mas os inspetores da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária conseguiram convencer o homem a entregar-se.