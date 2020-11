Homem mordido por cães recebe 20 mil euros

Reis Pinto Ontem às 23:36 Facebook

Vítima foi atacada pelos animais em Matosinhos. Relação do Porto quadruplicou indemnização.

Um homem atacado por dois cães da raça serra-da-estrela, em Matosinhos, vai receber 11 559 euros por danos patrimoniais e 7500 por danos não patrimoniais, que serão pagos pelo dono dos animais. O Tribunal da Relação do Porto considerou que a vítima tinha o direito a recorrer aos hospitais privados para tratamentos e fixou a indemnização em função dessa opção, mais do que o quádruplo do inicialmente determinado.

"Existindo entre a lesão e as despesas hospitalares adequado nexo causal, o pagamento é devido, independentemente do estabelecimento hospitalar onde foi efetuado tratamento ser público, privado ou do setor social", considerou a Relação, em acórdão divulgado pela Lusa.

A vítima é um serralheiro que foi mordido numa perna pelos dois cães, que tinham conseguido libertar-se de uma jaula mal fechada, em 5 de fevereiro de 2018, numa vivenda em Matosinhos.

Na sua contestação refere não aceitar a tese de que "ter escolhido ser acompanhado por unidade hospitalar privada o impediria de ser ressarcido dos montantes de despendeu".