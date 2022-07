Homem morre após ser agredido com violência no Parque das Nações

Sandra Alves Hoje às 11:19, atualizado às 12:21 Facebook

Um homem morreu, este domingo de madrugada, após ser violentamente agredido no Parque das Nações, em Lisboa. Suspeito foi detido pela PSP. A PJ está a investigar as circunstâncias do homicídio.

Uma rixa entre dois homens, este domingo pelas 5.30 horas, na rua da Pimenta, no Parque das Nações, em Lisboa, causou um morto.

Um homem de 33 anos foi agredido com violência e "transportado em estado grave pelo INEM para o Hospital de São José, onde veio a falecer", confirmou ao JN o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

O suspeito, de 35 anos, foi detido, acrescentou a mesma fonte, e levado para a esquadra da PSP do Parque das Nações, tendo sido contactada a Polícia Judiciária, que está agora a investigar as circunstâncias do homicídio.

Fonte da PSP acrescentou à agência Lusa que os envolvidos têm nacionalidade estrangeira e que o homem que veio a morrer terá caído ao chão e, alegadamente, o suspeito continuou a agredi-lo, "com pontapés na cabeça".