Homem morre esfaqueado em luta com rival no Barreiro

Um homem morreu esfaqueado, esta tarde de terça-feira, durante uma luta com um rival no Lavradio, Barreiro.

Os dois envolveram-se numa discussão em casa de um deles, na Rua Miguel Bombarda, por causa de negócios relacionados com sucata. Durante a quezília, o agressor muniu-se de uma faca de matar porcos, com uma lâmina de 25 centímetros, e atacou a vítima.

Depois do ataque, foi o agressor, homem com 60 anos, que transportou a vítima pelas 16.30 horas para o hospital do Barreiro no seu carro. Aqui, apesar das tentativas de reanimação, a vítima, de idade não apurada, acabou por falecer.

O suspeito permaneceu com a PSP no Hospital Nossa Senhora do Rosário e foi entregue à Polícia Judiciária de Setúbal, que vai investigar o caso. O JN apurou que as discussões entre agressor e vítima eram frequentes desde há cerca de duas semanas. O motivo era sempre o negócio de sucata.