Homem morre esfaqueado no Seixal 

A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso de um homem que morreu esfaqueado no seixal, esta sexta-feira. Ao que o JN apurou, há um suspeito identificado, mas desconhecem-se para já detenções. O crime terá ocorrido em contexto familiar.

O alerta foi dado perto das 12 horas desta sexta-feira para a Praceta Júlio Dantas, no Miratejo. A vítima, com cerca de 50 anos, foi atacada com golpes de faca e acabou por falecer no local, apesar das tentativas de reanimação por socorristas do INEM.

O óbito foi declarado no local e a Polícia Judiciária de Setúbal deslocou-se até lá para realizar as primeiras perícias de investigação.

O corpo da vítima foi transportado para a morgue do Hospital Garcia de Orta, em Almada, ao final da tarde, onde será sujeito a exames para determinar as causas da morte.