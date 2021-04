Homem morreu após discussão no centro de Santa Marta de Penaguião

JN/Agências Hoje às 13:33 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real está a investigar as circunstâncias da morte de um homem 76 anos na noite de domingo no centro da vila de Santa Marta de Penaguião.

A GNR de Vila Real disse à agência Lusa ter sido acionada para uma ocorrência pelas 22.30 horas de domingo e confirmou a morte de um septuagenário, adiantando que a PJ foi acionada e tomou conta da investigação.

Uma fonte no local referiu que terá ocorrido uma discussão, seguida de agressões, no centro da vila de Santa Marta de Penaguião, distrito de Vila Real, em que a vítima também terá estado envolvida, aguardando-se agora o resultado da autópsia para determinar as causas da morte e a ocorrência de algum crime.

No local estiveram ainda os bombeiros de Santa Marta de Penaguião e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).