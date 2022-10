Homem morreu após ser esfaqueado no pescoço numa esplanada em Santarém

R.P. Hoje às 11:14 Facebook

Um homem, com cerca de 30 anos foi morto, na madrugada deste sábado, na esplanada de um bar perto do centro de Santarém. Foi esfaqueado no pescoço e não resistiu aos ferimentos.

O alerta para a agressão foi dado por volta das 0.17 horas, de acordo com o Centro de Operações de Socorro de Santarém (CDOS). A vítima encontrava-se com um grupo de amigos na esplanada do bar R25, no Jardim da República, quando foi abordada por um homem, que o golpeou diversas vezes no pescoço.

A esplanada encontrava-se cheia e, de imediato, alguns clientes prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi depois transportada pelos bombeiros ao Hospital de Santarém, onde acabou por morrer dada a gravidade dos ferimentos.

A PSP esteve no local e procura o suspeito, que terá sido identificado por alguns clientes do bar. Dada a inexistência de qualquer confronto prévio entre a vítima e o agressor, tudo aponta para um ajuste de contas.