Homem morreu no centro de Lisboa com duas facadas no tórax

Um homem, que aparenta ter 50 anos, morreu, ao início da manhã desta quarta-feira, na Avenida de Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, aparentemente atingido com dois golpes de arma branca. Ainda foi socorrido no local, mas não resistiu aos ferimentos.

O alerta chegou à PSP, via 112, cerca das 6.25 horas e referia que se encontrava um homem caído no solo junto ao nº 7 daquela avenida, não muito longe da Praça do Marquês de Pombal, com duas perfurações no tórax, "supostamente de arma branca", afirmou fonte da PSP ao JN.

O INEM esteve no local e, durante cerca de uma hora, foram tentadas manobras de reanimação mas o homem, que aparentava ter 50 anos, não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local por um médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

A PSP esteve no local e o caso vai agora ser investigado pela Policia Judiciária, que ainda está a proceder às primeiras diligências.