Homem morto à facada dentro de casa em Beja

Um homem com 63 anos foi morto à facada, esta terça-feira ao início da tarde, dentro da casa onde vivia com o suspeito do crime, em Beja.

O alerta para o crime na rua Ezequiel Soveral Rodrigues, em Beja, foi dado foi dado às 14.45 horas. Tudo indica que dois amigos que viviam juntos na mesma casa se terão desentendido e Francisco Ferro acabou por morrer, vítima de facada desferidas por Manuel Santos, de 59 anos. O suspeito ter-se-á colocado em fuga, acabando por se entregar às autoridades pouco depois, na esquadra da PSP.

Ao local, acorreram PSP, bombeiros e INEM.