Homem morto à facada numa rixa em Sintra

Inês Banha e Rita Salcedas Hoje às 09:36, atualizado às 09:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 41 anos morreu, vítima de esfaqueamento, durante uma rixa, em Casal de Cambra, no concelho de Sintra. Há quatro detidos.

Os confrontos ocorreram pouco antes da meia-noite e meia desta terça-feira, na Avenida de Moçambique, perto da esquadra da PSP local. A rixa envolveu quatro indivíduos, com idades entre os 44 e os 21 anos, e a vítima do esfaqueamento, que viria a morrer no Hospital Amadora-Sintra, para onde foi encaminhada pelos Bombeiros Voluntários de Belas.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, que confirmou a notícia ao JN, o homem de 41 anos envolveu-se na rixa para socorrer um outro indivíduo que estaria a ser vítima de agressão, e que entretanto fugiu. Os suspeitos, um dos quais teve de receber assistência hospitalar, foram todos detidos pelos elementos da esquadra da PSP ali localizada. A altercação ocorreu durante a rendição de turno dos polícias e estes só se terão apercebido dos confrontos já após o homem ser esfaqueado.

Ainda estão a ser apurados os motivos que levaram à altercação.