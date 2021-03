Homem morto a tiro na rua em Sintra

JN Hoje às 10:20 Facebook

Um homem de 41 anos faleceu esta madrugada na sequência de um ferimento de bala em Terrugem, Sintra.

O alerta foi dado às 4.15 horas. Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra, Hugo Marques, quando os bombeiros chegaram ao local o homem já se encontrava em paragem respiratória, tendo o óbito sido declarado no local.

A vítima, de 41 anos, apresentava um ferimento ao nível do abdómen, ao que tudo indica, na sequência de um disparo de uma arma de fogo. O caso deu-se em frente ao cemitério de Terrugem.

Estiveram presentes no local uma ambulância com dois operacionais dos Bombeiros de São Pedro de Sintra, uma viatura médica do INEM e a GNR que tomou conta da ocorrência.