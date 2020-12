Homem morto a tiro no Barreiro

Rogério Matos Hoje às 21:59 Facebook

Um homem com cerca de 45 anos foi baleado e morreu, esta sexta-feira à noite, no Barreiro.

O crime ocorreu na Rua Manuel Pacheco Nobre, no Alto do Seixalinho, Barreiro, e a vítima foi atingida a tiro no maxilar, apurou o JN.

As razões deste crime ainda são desconhecidas. A Polícia Judiciária foi chamada ao local para investigar o homicídio.

Foram mobilizados para o local elementos dos Bombeiros do Barreiro, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital do Barreiro e a PSP num total de 14 elementos e cinco veículos.