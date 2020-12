Homem morto a tiro no Barreiro era de Matosinhos 

Hoje às 14:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O homem que foi morto a tiro, na noite desta sexta-feira, numa rua no Barreiro residia em Matosinhos. Pedro Coelho, cerca de 40 anos, estaria nesta cidade da margem sul com a namorada, quando foi assassinado. O homem foi surpreendido pelo agressor de arma em riste quando saía do carro.

Pedro Coelho Foto: DR

Pedro Coelho foi atingido na face a tiro de espingarda e não resistiu aos ferimentos, tendo falecido no local. O suspeito colocou-se em fuga e, até ao início da tarde de sábado, não eram conhecidas detenções.

O alerta foi dado às 20.20 horas para a Rua Manuel Pacheco Nobre, no Alto do Seixalinho, Barreiro. Ao local acorreram os bombeiros do Barreiro, a VMER do Hospital do Barreiro e a PSP, com 14 operacionais apoiados por cinco veículos. A PSP passou o caso para a Polícia Judiciária de Setúbal, que vai investigar os contornos do homicídio e tentar chegar ao suspeito.