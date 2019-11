Homem preso na bagageira do próprio carro após ser sequestrado em Queluz

Inês Banha Hoje às 15:53 Facebook

Um homem de 45 anos foi sequestrado, durante três horas, na bagageira do próprio carro em Queluz, Sintra, confirmou ao JN fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A vítima terá sido abordada por dois homens, pelas 00.15 horas desta terça-feira, quando se encontrava no exterior do seu automóvel, na estrada que dá acesso ao Cemitério de Queluz. Os suspeitos terão então, sob ameaça física, roubado o telemóvel e 100 euros em dinheiro.

De acordo com a mesma fonte, os ladrões prenderam depois a vítima na bagageira do carro, circulando com este durante três horas.

Pelas 03.20 horas, o homem foi deixado no mesmo local onde fora sequestrado. Nessa altura, dirigiu-se ao Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) com algumas escoriações, onde apresentou queixa no posto policial ali existente.

O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).