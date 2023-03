Homem que agrediu ex-mulher na festa da filha vai ser ouvido amanhã em tribunal

Ainda não será hoje que o homem de nacionalidade brasileira, de 38 anos de idade, detido, no domingo ao início da noite, em Mirandela, pela presumível autoria do crime de homicídio tentado, contra a ex-companheira, de 28 anos, ficará a conhecer as medidas de coação aplicadas pelo tribunal judicial local.

Ao que apurámos, junto de fonte judicial, o processo só foi entregue, esta tarde, ao juiz de instrução criminal, no tribunal de Mirandela, e tudo aponta para que o autor confesso das agressões físicas à ex-companheira, de nacionalidade brasileira e funcionária de um restaurante da cidade, só será ouvido em primeiro interrogatório, amanhã, terça-feira.

Entretanto, a Polícia Judiciária já avançou, numa nota informativa no seu site oficial, que o seu Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública de Mirandela, "procedeu à identificação e detenção de um homem pela presumível autoria do crime de homicídio tentado".

Os factos ocorreram, ontem, no final da tarde, no interior de uma habitação, sita em Mirandela, quando o arguido, "num contexto de violência doméstica, exerceu violência sobre o corpo da vítima, uma mulher de 28 anos de idade, provocando-lhe graves lesões físicas", acrescenta a PJ.

Ao que conseguimos apurar, a relação entre ambos terá terminado e já não vivem juntos há algum tempo, mas como têm uma filha em comum que, ontem, festejava o seu quinto aniversário, a mulher convidou o ex-companheiro.

O que motivou as agressões é que ainda continua por esclarecer. Certo é que a mulher ficou com ferimentos muito graves. "Sofreu um traumatismo craniano grave e estava inconsciente", revelou o comandante dos bombeiros voluntários de Mirandela, Luís Carlos Soares, cuja corporação foi alertada da situação às 19,30 horas e que transportou a vítima ao hospital local. Por volta da meia-noite, foi transferida para uma unidade hospitalar no Porto com prognóstico reservado.

Recorde-se que o alegado agressor, alguns minutos após o episódio, entregou-se na esquadra da PSP local, confessando ter sido o responsável pelas graves lesões físicas à ex-companheira.