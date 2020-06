Homem que atravessou a fronteira a pé foi apanhado pela GNR num hotel

Glória Lopes Hoje às 20:12 Facebook

A GNR anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem de 36 anos, em Miranda do Douro, por permanência ilegal em território nacional.

Segundo uma fonte do comando de Bragança, o homem de nacionalidade brasileira deslocou-se de Espanha num táxi, no passado dia 9, com o objetivo de entrar em Portugal pela fronteira de Quintanilha, onde tentou atravessar a pé mas como não tinha documentação, foi-lhe recusado o acesso.

Não desistindo da sua intenção de entrar no nosso país, o suspeito fez nova tentativa através de um ponto de passagem não autorizado, no concelho de Miranda do Douro. "Já na fronteira de Miranda do Douro, apanhou outro táxi até uma unidade hoteleira onde ficou hospedado. Através de diligências de investigação, os militares da Guarda conseguiram localizar o homem e proceder à sua detenção, por permanência ilegal no país", informou a GNR.

O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Miranda do Douro, tendo sido conduzido à Direção Regional do Norte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), para posterior abandono do país.