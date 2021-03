Homem que caiu durante fuga andava a exibir-se seminu

Luís Moreira Ontem às 22:24 Facebook

Twitter

Partilhar

PSP já identificou indivíduo que foi perseguido e se lançou de uma altura de dez metros, em Braga. Sofreu fraturas.

A PSP já identificou o homem que saltou de uma altura de cerca de dez metros quando fugia de várias pessoas em fúria, que o perseguiram, convencidas de que tinha tentado abusar de uma rapariga de 16 anos, na freguesia de Real, em Braga. De "comportamento alterado" e nu da cintura para baixo, segundo a Polícia, o suspeito já tinha protagonizado situações semelhantes naquele dia e noutras zonas da cidade. Na queda sofreu fraturas e está internado.

O caso aconteceu cerca das 19 horas de terça-feira. Quando a jovem viu surgir o homem parcialmente despido, junto ao pavilhão da Escola EB 2/3 de Real, entrou em pânico, pensando que ir ser atacada, e foi pedir ajuda ao pai e a um irmão. Os dois correram atrás do indivíduo, que fugiu e depressa outras pessoas se juntaram à perseguição.

Salvo pela relva

Cerca de 300 metros adiante, na Rua de S. Jerónimo, o fugitivo chegou ao patamar de um prédio com um varandim que servia de proteção por causa de uma ribanceira com cerca de dez metros de altura que dá para o recreio do Centro Escolar São Frutuosa. Quando ali chegou, não hesitou. Transpôs a vedação de um salto e caiu desamparado. Salvou-o o facto de ter caído em cima de relva, mas, mesmo assim, sofreu uma fratura da bacia, encontrando-se internado no hospital de Braga.

O homem, de 31 anos, já identificado pelas autoridades, acabaria por ser alcançado pelos perseguidores, que chamaram a Polícia e os bombeiros.

As autoridades estão ainda a apurar as razões que levaram o indivíduo a ter aquele comportamento e se o mesmo é passível de procedimento criminal. Fonte policial disse ao JN que o homem se encontrava num estado "muito alterado".