Homem que cegou mulher condenado a seis anos de prisão

O Tribunal de Guimarães condenou o homem acusado de agredir a patroa em Pedome, Famalicão, há cerca de um ano, a seis anos de prisão efetiva. A vítima cegou na sequência das agressões.

O homem estava acusado de homicídio agravado na forma tentada e roubo. O coletivo de juízes considerou que foi provado que o arguido queria matar a patroa com quem queria ter uma relação amorosa, e que se aproveitou da debilidade da mulher depois da agressão para a roubar.

O caso aconteceu em Pedome, no bar que a vítima explorava. O arguido agrediu a mulher e deixou-a trancada no interior do estabelecimento comercial.