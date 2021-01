Homem que esfaqueou a mãe com faca de cozinha em silêncio no julgamento

Salomão Rodrigues Hoje às 20:49 Facebook

Começou a ser julgado, esta terça-feira, no Tribunal da Feira, um homem de 30 anos acusado de ter desferido 10 golpes com uma faca de cozinha no corpo da ​​​​​​mãe, em 2017, em Castelo de Paiva. O arguido, que sofre de várias patologias psíquicas, esteve em silêncio na primeira sessão de julgamento.

De acordo com a acusação, em julho de 2017, depois de um pequeno desentendimento com a mãe, o arguido foi ter com ela quando esta estava deitada sobre a cama e agrediu-a várias vezes com murros.

A mãe defendeu-se a terá dado algumas palmadas ao homem, como retaliação pelo seu comportamento.

Depois desse confronto entre mãe e filho, a mulher voltou para a cama, enquanto o filho se dirigiu à cozinha da habitação, onde se muniu de uma faca com cerca de 11 centímetros de comprimento.

Foi novamente ao quarto e acabou por desferir 10 golpes com a faca no corpo da mulher que, apesar de ferida, acabou por conseguir se defender-se e retirar a faca ao filho.

Fugiu de casa e pediu ajuda a uma sobrinha que se encontrava próximo e que chamou o socorro.

O agressor foi, mais tarde, hospitalizado onde foi sujeito a tratamento psiquiátrico e é, ainda, seguido por especialista.

O Ministério Público considera que o arguido é parcialmente incapaz de avaliar a licitude dos seus atos e que representa risco de comportamentos agressivos.