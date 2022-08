Condutor leva polícia pendurado no carro ao longo de 30 metros

JN Hoje às 13:01 Facebook

O homem de 56 anos detido, esta quinta-feira, pela PSP da Feira, por condução perigosa ao entrar no recinto da Viagem Medieval, contrariando as indicações dos agentes foi ouvido, na manhã de hoje, no Tribunal da Feira. O condutor levou um agente da PSP pendurado no carro ao longo de 30 metros.

O indivíduo apresentou-se no tribunal, tendo o processo baixado a inquérito. Ou seja, aguarda o desenrolar das investigações, para possível julgamento.

De acordo com a PSP, o indivíduo foi abordado nas imediações do espaço dedicado ao evento "Viagem Medieval", na altura em que pretendia entrar num local interdito a viaturas, com o automóvel ligeiro de passageiros que conduzia.

"Em tom exaltado, e recusando-se a indicar o local de residência, para confirmação de permissão de acesso ao local vedado ao público em geral, uma vez que possuía um dístico de permissão, e para que a Polícia acompanhasse o prosseguimento da sua marcha em segurança, passando pelas centenas de cidadãos apeados que ali se encontravam, o condutor, desobedecendo à ordem proferida de não avançar, colocou a sua viatura em marcha, tendo que o polícia se desviar, repentinamente, para não ser atropelado, mas acabando por ser levado, pendurado, sobre a viatura, por cerca de 30 metros. O condutor foi imobilizado, com a ajuda de cidadãos que presenciaram a ocorrência".

O polícia, que não sofreu qualquer lesão, "deteve o condutor, que continuava em tom agressivo e ameaçador, pelo que foi conduzido para as instalações policiais, tendo sido notificado para comparecer no Tribunal de Santa Maria da Feira".