Homem que furtou autocarro em Mafra e o levou para a Sertã fica em liberdade

Lídia Barata Hoje às 22:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Vai ter de se apresentar semanalmente no Posto Territorial de Mafra, o homem de 31 anos que, dia 10 de abril, foi detido na Sertã, distrito de Castelo Branco, pelo furto de um veículo pesado de passageiros, da empresa Carris Metropolitana, que opera naquela cidade da área da Grande Lisboa.

A detenção foi efetuada por militares da Sertã, "na sequência de uma denúncia por parte da empresa proprietária do autocarro, feita no Posto Territorial de Mafra, localidade onde terá sido furtada a viatura.

Os guardas efetuaram diligências policiais que culminaram na localização do veículo, na localidade de Farpado, na freguesia e concelho de Sertã, diligências que se estenderam às imediações do local onde se encontrava a viatura, que permitiram a detenção do suspeito, "que tinha na sua posse as chaves e o identificador de via verde da viatura".

PUB

O Comando Territorial da GNR de Castelo Branco dá conta que o veículo recuperado foi entregue ao legítimo proprietário, enquanto o detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial da Sertã, tendo sido presente a primeiro interrogatório, onde lhe foi aplicada a medida de coação.