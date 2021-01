Homem que furtou carro com criança fica em preventiva

Alexandre Panda Hoje às 19:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O indivíduo que furtou, em Montemor-o-Novo, um carro onde estava uma criança de sete anos e que percorreu 100 quilómetros até Lisboa, foi esta sexta-feira colocado em prisão preventiva. O homem está indiciado por sequestro agravado e furto de veículo.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o indivíduo tinha acabado de sair do Tribunal de Montemor-o-Novo, onde foi levado para aplicação de medidas de coação, depois de ter sido detido por furto num supermercado daquela cidade.

No final da tarde de quinta-feira, ao passar junto de um restaurante, viu um Mercedes com as chaves na ignição e furtou-o. Só que no veículo estava uma criança de sete anos. A mãe tinha deixado o filho dentro do carro para ir buscar comida ao restaurante. No veículo, também estava o telemóvel da mulher, o que permitiu as autoridades perceber que o indivíduo dirigia-se para Lisboa pela autoestrada.

Já durante a noite, o assaltante acabou por deixar a criança junto de um café na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, em Sete Rios, na cidade Lisboeta. Moradores recolheram de imediato a crianças e alertaram a PSP, que avisou os pais. O menor acabou por regressar na mesma noite a Montemor-o-Novo, com os familiares. Entretanto, o veículo foi localizado por uma patrulha na zona da Avenida de Ceuta e também deteve o indivíduo.

Por envolver um crime de sequestro agravado, o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária que transportou o veículo para as suas instalações, para ser alvo de perícias.

O indivíduo foi levado a um juiz de instrução criminal que o colocou em prisão preventiva. Vai aguardar o término do processo no Estabelecimento Prisional de Lisboa.