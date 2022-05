Homem que matou a mulher detido pela PJ após recuperar no hospital

JN Hoje às 11:03 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um homem de 42 anos que, no início do mês, matou a mulher de 35 anos. No mesmo dia, o suspeito tentou o suicídio, mas fracassou. Após evolução favorável do seu estado de saúde, foi agora detido.

Os factos ocorreram na manhã do passado dia 3 de maio no logradouro da casa onde habitavam o suspeito e a vítima, na freguesia de Correlhã, Ponte de Lima.

"Num contexto de violência doméstica, o suspeito, movido por ciúmes e munido de uma arma de fogo, desferiu vários tiros na esposa, que lhe vieram a causar, ainda no local, a morte", conta a PJ de Braga em comunicado.

"Seguidamente, com recurso à mesma arma de fogo, o suspeito tentou o suicídio o que não logrou já que foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Braga, tendo o seu estado evoluído favoravelmente", acrescenta a mesma fonte.

O homem, foi detido fora de flagrante delito pelo Departamento de Investigação Criminal da PJ de Braga. É suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado e será agora apresentado às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Ponte de Lima, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.