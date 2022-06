Homem que matou ex-mulher em Cascais encontrado morto

O homem suspeito de, na terça-feira à noite, ter matado a ex-companheira a tiro em São Domingos de Rana, concelho de Cascais, foi, esta quarta-feira, encontrado morto, apurou o JN. Ter-se-á suicidado.

O homem, com cerca de 50 anos, estava a ser procurado pelas autoridades desde a noite de terça-feira, quando terá disparo três tiros, quase à queima-roupa, contra a ex-mulher, com cerca de 40 anos, no Zambujal, em São Domingos de Rana. O casal tinha-se separado há cerca de um mês e tem um filho adolescente em comum.

A vítima foi encontrada à porta do apartamento onde a família residira até a mulher sair de casa. O óbito foi declarado no local.

Por essa altura, já o presumível homicida, trabalhador da construção civil, tinha fugido do local, numa carrinha de caixa aberta que usaria profissionalmente.