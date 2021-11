Homem que matou ex-namorada na Maia condenado a 19 anos de prisão

Óscar Queirós Hoje às 18:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O homem, de 48 anos, que matou a ex-namorada à facada, em janeiro deste ano, em Nogueira da Maia, foi esta sexta-feira condenado pelo Tribunal de Matosinhos a 19 anos de prisão e ao pagamento de 72 mil euros ao filho da vítima.

Os juízes entenderam aplicar três anos de prisão pelo crime de violência doméstica, sendo que já tinha duas condenações anteriores pelo mesmo crime, e ainda 17 anos e meio pelo homicídio de Maria do Carmo Oliveira. Em cúmulo jurídico, o coletivo aplicou a pena de 19 anos de cadeia.

O crime aconteceu na Rua Pátio de Almorode, em Nogueira da Maia. O homicida e a vítima viveram juntos durante dois anos e separam-se na altura do Natal de 2020. Mas naquele dia Maria do Carmo Oliveira, 50 anos, aceitou deslocar-se à habitação do antigo companheiro, para conversar.

Mas o encontro acabou por degenerar em discussão e agressões. Dois filhos do agressor, de 19 e 13 anos, estavam no interior da habitação e terão assistido ao homicídio, perpetrado na cozinha.

Nessa altura, o mais novo saiu de casa e procurou a ajuda de uma vizinha, Maria Vieira. A mulher que foi ama do rapaz encontrou a vítima no chão, com o ferimento de um golpe de arma branca na barriga.