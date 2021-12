Homem que matou mulher e filho abandonou carro a 30 quilómetros do local do crime

Arnaldo Cafôfo Hoje às 16:16 Facebook

O homem suspeito de ter assassinado à facada o filho de 10 anos e a mulher abandonou o carro na zona do Caniçal, situada a cerca de 30 quilómetros do local do crime. As autoridades já começaram as buscas para tentar encontrá-lo.

O homem, chamado Gregório da Silva Moniz, que terá morto a mulher e o filho, continua em parte incerta. O veículo foi encontrado perto do Miradouro da Ponta do Rosto, uma zona da ilha da Madeira com muitas falésias.

O duplo homicídio foi perpetrado num apartamento do primeiro andar de um condomínio fechado da rua da Casa Branca, na zona do Lido.

A Polícia, chamada ao local encontrou os dois corpos sem vida: o de uma mulher, com um corte profundo no pescoço, e o do filho desta, uma criança de 10 anos. Foi usada uma arma branca e o crime terá ocorrido num contexto de violência doméstica.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o casal estaria na iminência de se separar e Gregório Moniz a passar por uma depressão, segundo vizinhos.

O suspeito dos crimes, um homem na casa dos 48 anos, que será, respetivamente, o marido e pai das vítimas mortais, fugiu do local e está a ser procurado pelas autoridades.

A Polícia Judiciária está a investigar.