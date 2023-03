Homem que matou mulher em Arouca condenado a 19 anos e seis meses de prisão

O homem que matou a ex-companheira com um disparo na cabeça, ano passado, em Arouca, foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e detenção de arma proibida.

De acordo com o coletivo de juízes, ficou provada a grande maioria dos factos constantes da acusação. A juíza lembrou ao arguido que "não deu qualquer hipótese à vitima" e que os motivos que apresentou a tribunal para justificar o ato não foram valorizados.



Motivo pelo qual foi condenado a 18 anos e seis meses pelo crime de homicídio qualificado, agravado por utilização de arma, e dois anos e seis meses pelo crime de detenção de arma proibida. Em cúmulo jurídico, Adriana Campos foi sentenciado a pena única de 19 anos e seis meses.

14915750

PUB

Acontecimentos remontam a quatro de junho de 2022. De acordo com a acusação do Ministério Público, o ex-casal terminou a relação de 27 anos em janeiro de 2022, tendo quatro filhos resultantes desta união.

Apesar de separados, Adriano Campos e a vítima, Celestina Ferreira, mantinham encontros casuais, particularmente aos fins de semana, quando o arguido regressava de Espanha, onde trabalhava.

No dia antes do crime, o arguido, de 53 anos, encontrou a ex-companheira de, 51 anos, num espaço comercial, junto aos bombeiros de Fajões, Oliveira de Azeméis. Celestina encontrava-se a conversar com outro homem.



No julgamento, Adriano precisou que, ainda na noite anterior, tinha "combinado tomar um café nos bombeiros de Fajões [com a vítima] "e que a viu "a dançar com outro homem" quando chegou ao local. "Disse ao homem que ele estava a dançar com a minha mulher e ela disse que não tinha nada comigo", referiu o arguido.



Durante a madrugada do dia quatro, Celestina acaba por sair daquele local com o ex-companheiro, no carro deste. "A meio do caminho começou a discutir comigo, que não valia nada (...) e que um dos filhos, [o mais novo], não era meu filho", contou Adriano, em tribunal.



Chegado a Escariz, local onde residia, o homem diz que foi a casa buscar uma arma para se matar. Contudo, saiu com a mesma para fora da habitação e foi para junto da ex-companheira. Afirmou que, quando chegou junto do carro, a mulher continuou a dizer que o filho não era dele, que era do irmão. "Foi o diabo e disparei".





Adriano confirmou que tentou suicidar-se com a arma, mas a mesma não funcionou. Saiu de casa com uma faca e refugiou-se numa escola. "Tentei cortar os pulsos", disse Adriano Campos.



"Foi uma asneira muito grande", assumiu o arguido. "Custa muito, não devia ter feito aquilo. Sonho quase todos os dias com aquilo", referiu, arrependido. "Foi o diabo, foi tudo muito rápido".