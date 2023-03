Homem que matou mulher em Felgueiras condenado a 22 anos de prisão

Sérgio Cunha, o homem que matou a mulher em Felgueiras, em junho do ano passado, depois de descobrir que esta o tinha traído, foi condenado pelo Tribunal de Penafiel a 22 anos e dois meses de prisão. O arguido tem ainda de pagar 50 mil euros aos pais da mulher, apesar de estes não terem deduzido nenhum pedido de indemnização civil.

Para o tribunal ficou provado que Sérgio Cunha, de 47 anos, engendrou um plano para matar Sílvia Mendes, a mulher de 45 anos com quem tinha um casamento de mais de duas décadas, e do qual resultou uma filha, depois de ter descoberto que ela tinha tido um relacionamento extraconjugal. Na prossecução desse plano, na manhã do dia 6 de junho do ano passado dirigiu-se à porta da fábrica de calçado onde a mulher trabalhava, em Refontoura, Felgueiras, e disparou sobre ela dois tiros de caçadeira.

"Quis matá-la", afirmou o juiz-presidente, acrescentando que ficou provado que Sérgio Cunha se quis vingar da mulher pelo facto desta lhe ter sido infiel e que o fez de "forma brutal". "Vai junto ao local de trabalho da vítima, onde trabalhava também o homem com quem ela lhe foi infiel, perante os colegas de trabalho e para todos verem. Além disso, anunciou à família da vítima e à sua filha que lhe deu a arma e que pareceu concordar consigo e cumpriu o que tinha anunciado, para se vingar e toda a gente ver", frisou o magistrado, destacando "a frieza de ânimo" com que cometeu o crime, disparando dois tiros de espingarda, a curta distância, contra Sílvia Mendes. "Não deu a mínima hipótese à Sílvia de fugir ou de ter alguma reação", acrescentou.

PUB

Para o tribunal ficou ainda provado que o casal tinha um relacionamento "marcado por um domínio do arguido", que controlava o que a mulher vestia, os seus movimentos e dinheiro, apesar de Sérgio Cunha ter negado e ter reconhecido apenas que era ciumento.

Durante o julgamento, Sérgio Cunha confessou o crime, mas para o tribunal só o fez "parcialmente". "Só confessou os factos evidentes, mas não de forma plena", salientou o juiz-presidente. Assim, o homem foi condenado a uma pena de prisão de 21 anos e seis meses por um crime de homicídio qualificado e a uma pena de um ano e seis meses pelo crime de detenção de arma proibida. Em cúmulo jurídico, o homem terá que cumprir uma pena de prisão de 22 anos e dois meses.

O coletivo de juízes declarou a indignidade sucessória de Sérgio Cunha, que fica assim sem direito à herança de Sílvia Cunha, e condenou ainda o homem a pagar 25 mil euros a cada um dos pais da mulher, apesar destes não terem deduzido nenhum pedido de indemnização civil.