Homem que matou outro com caçadeira em Aljezur acusado pelo MP

Desavenças antigas entre duas famílias levaram um homem a planear matar outro com uma caçadeira, na praia do Amado, em Aljezur, no Algarve. O crime ocorreu em abril, na esplanada do bar da vítima, e o suspeito foi agora acusado de homicídio qualificado e detenção de arma proibida.

Segundo a acusação, divulgada esta quarta-feira pelo Ministério Público (MP) de Lagos, no dia 28 de abril, pelas 10.30 horas, "o arguido disparou contra a vítima dois tiros de zagalotes com uma espingarda caçadeira que lhe causaram a morte".

Nesse dia, "terá vestido previamente roupa escura e tapado o rosto com uma meia de lycra para não ser reconhecido", o que leva o MP a acreditar que atuou "com premeditação". Ainda de acordo com a Acusação, arguido e vítima, "bem como familiares de ambos, tinham desavenças antigas". O arguido, de 42 anos, fugiu depois do crime, mas acabou por ser detido, em casa, na Carrapateira, por inspetores do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, com o auxílio da GNR.

A vítima, Jorge Cabrita, de 44 anos, era o dono do restaurante de praia e estava a arrumar as cadeiras na esplanada quando André Lourenço o atingiu à queima-roupa. Foi o culminar de desavenças familiares antigas, que se agravaram pouco tempo antes do homicídio com ameaças, insultos e agressões mútuas, que já tinham motivado um processo em tribunal. André Lourenço está em prisão preventiva.