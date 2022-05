Homem que morreu após recusar bebida terá sido empurrado duas vezes

O homem de 65 anos que morreu, ano passado, após ter recusado uma bebida, num café de Santa Maria da Feira, terá sido empurrado pelo agressor duas vezes.

No julgamento do homem de 65 anos, suspeito de ter empurrado o cliente de um café de São João de Ver, por ter recusado uma bebida alcoólica, uma das testemunhas afirmou ter visto o arguido a empurrar a vítima duas vezes. A testemunha afirmou que o arguido deu-lhe um primeiro empurrão e que a vítima se endireitou. Foi então, de acordo com a mesma testemunha, dado um segundo empurrão.

António Mota, conhecido como o "Motinha" e cliente habitual deste estabelecimento, estava sentado num pequeno parapeito da janela, a uns 60 centímetros de altura do chão, a ver uma das redes sociais no seu telemóvel

A vítima caiu no chão. "A cabeça dele caiu como um malho", contou o homem. "Estive a ver se tinha pulsação, mas já não tinha pulsação nenhuma, não mexeu nada", referiu.

O suspeito que se encontra em prisão domiciliária está acusado de um crime de ofensa à integridade física qualificada e outro de detenção de arma proibida.

O caso ocorreu na noite de 25 de outubro de 2021, num café em São João de Ver, Santa Maria da Feira. A acusação afirma que o arguido ofereceu, de forma repetida, bebidas alcoólicas a todas as pessoas que aí se encontravam, mas o ofendido de 68 anos recusou a oferta. Não aceitando a recusa, o arguido empurrou com força o homem que bateu com a cabeça na parede e caiu, batendo novamente com a cabeça no chão, ficando inconsciente e em paragem cardiorrespiratória.

A vítima foi assistida pelos bombeiros, tendo sido admitida já cadáver no Hospital de S. Sebastião em Santa Maria da Feira.

O suspeito que abandonou o local foi detido cerca da meia-noite na sua casa pela GNR, tendo recebido a patrulha com uma chave de fendas na mão, uma arma de fogo transformada e uma tesoura.