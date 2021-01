Homem que perseguiu e agrediu pai no carro vai ser julgado em março

JN Hoje às 18:40 Facebook

O homem que perseguiu de carro e agrediu o pai, de 90 anos, em Alcobaça, vai começar a ser julgado em março, no Tribunal Judicial de Leiria, por ofensa à integridade física qualificada e condução perigosa. Além disso, vai responder por uma contraordenação muito grave.

Os factos ocorreram em 13 de junho de 2020, quando o arguido "perseguiu, de carro, o seu pai, de 90 anos, violando grosseiramente as regras de circulação rodoviária, e o molestou fisicamente, desferindo-lhe pancadas no peito, zona abdominal e braço esquerdo, com um cinto e bofetadas na face, dentro do veículo em que o mesmo se fazia transportar", resume o Ministério Público, que abriu o inquérito após a divulgação de um vídeo com as agressões.