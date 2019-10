Homem que tentou balear cunhado em Anadia fica em silêncio no início do julgamento

Hoje às 12:23 Facebook

Um homem de 80 anos que tentou balear o cunhado, que é seu vizinho, por este ter atirado folhas de uma árvore para o seu terreno, remeteu-se esta quarta-feira ao silêncio no início do julgamento, no Tribunal de Aveiro.

O octogenário, residente no concelho de Anadia, no distrito de Aveiro, está acusado de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e outro de detenção de arma proibida, por factos ocorridos em 12 de novembro de 2018.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), consultada pela Lusa, o ofendido, de 76 anos, apanhou algumas folhas de uma nogueira que tinham caído no logradouro da sua casa e atirou-as para o terreno do cunhado, onde está plantada a árvore.

Descontente com este comportamento, o arguido e o ofendido trocaram algumas palavras, tendo de seguida o arguido ido buscar uma espingarda a casa e efetuado um disparo na direção do cunhado, que não o atingiu.

O MP diz que, ao atuar desta forma, o arguido "agiu com o propósito de atingir o corpo do ofendido e dessa forma provocar-lhe a morte apenas não o tendo conseguido por motivos alheios à sua vontade".

Segundo a acusação, o disparo foi motivado pelas desavenças anteriores, relacionadas com partilhas, mas sobretudo pelo facto de o ofendido ter atirado as folhas para o seu terreno, havendo "desproporção entre a conduta do ofendido e a reação do arguido".

Antes do início do julgamento, as duas partes chegaram a acordo quanto ao pedido de indemnização cível deduzido pelo ofendido, prosseguindo o julgamento apenas para apreciação da matéria criminal.