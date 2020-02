Homem rega namorada com diluente e pega-lhe fogo

Rita Salcedas Hoje às 08:48, atualizado às 10:37 Facebook

Um homem de 33 anos agrediu a namorada, 14 anos mais nova, regando-a com diluente e pegando fogo ao corpo, em Agualva-Cacém, Sintra.

A violenta agressão ocorreu cerca da 1 hora da madrugada desta quarta-feira, dentro de casa, na rua da Hera, em Agualva-Cacém. O suspeito despejou diluente sobre o corpo da vítima, sua namorada, enquanto esta dormia, pegando-lhe fogo às mãos e cara.

A jovem de 19 anos "ficou em estado grave, com queimaduras nas mãos e na cara", e as vias aéreas gravemente afetadas, tendo necessitado de ser intubada, confirmou ao JN o comandante dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém, que prestaram socorro à jovem, com apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

A vítima foi transportada para as urgências do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, mas, devido à gravidade dos ferimentos, está a ser transportada de helicóptero para a unidade de queimados do Hospital de Coimbra.

Suspeito fugiu do local sem chamar socorro

O companheiro foi detido pela prática do crime de violência doméstica, informou a PSP em comunicado enviado às redações, adiantando que o suspeito foi intercetado "nas imediações do local da ocorrência, encontrando-se deitado no solo a tentar passar despercebido aos polícias". A nota destaca que o indivíduo não prestou qualquer assistência à vítima, tendo abandonado o local sem contactar os meios de socorro.

O detido vai ser presente no Tribunal Judicial de Sintra, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.