JN Hoje às 21:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma discussão entre vizinhos resultou na detenção de um homem de 50 anos, na rua Bernardo Sequeira, esta quarta-feira à noite, em Braga.

A PSP foi chamada a um prédio por volta das 20 horas desta quarta-feira devido a uma discussão entre vizinhos.

Um dos envolvidos tentou agredir um agente a pontapé, mas, ao fazê-lo, bateu com o pé no vidro da entrada do prédio e ficou ferido.

Ao que o JN apurou, o homem foi encaminhado para o hospital, tendo sido já detido pela PSP.