Homem terá incendiado a própria casa em Braga

A PJ/Braga está a interrogar um homem de 57 anos que terá deitado fogo à própria casa na Rua Veia D'Água, em Tenões, arredores de Braga. O alegado incendiário terá já confessado a autoria do incêndio à patrulha da GNR do Sameiro, que ali acorreu. Explicou que tinha usado um isqueiro para atear fogo a uns livros e a um sofá.

O incêndio, que terá deflagrado pelas 22 horas, foi controlado pelos Bombeiros Sapadores, que deslocaram ao local uma viatura de combate a fogos urbanos, com oito homens. A casa, com perfil térreo e que está arrendada, ardeu quase completamente. Na zona, está também uma equipa da Proteção Civil Municipal para realojar o inquilino, o que - segundo fonte do organismo - irá ser feito esta noite, já que não fica detido.

Uma outra fonte policial disse ao JN que o suspeito apresenta um quadro já conhecido de problemas psíquicos, sendo considerado bipolar. Esta noite não terá tomado os medicamentos que lhe estão receitados e bebeu álcool, o que pode explicar a sua atitude criminosa.