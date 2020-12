Homem tinha 80 cães doentes e feridos e armas de fogo

RP Hoje às 11:56 Facebook

Um homem, de 51 anos, residente em Amares, foi constituído arguido por maus tratos a animais de companhia e posse de armas de fogo. A GNR encontrou cerca de 80 cães sem registo, vários deles doentes e feridos.

Numa operação do Núcleo de Protecção Ambiental da GNR da Póvoa de Lanhoso, realizada no âmbito de uma investigação por maus-tratos a animais de companhia, foram apreendidas várias armas, munições e medicamentos de uso exclusivo veterinário.

O homem tinha cerca de 80 cães sem qualquer tipo de registo, assim como animais doentes e feridos sem acesso ao devido tratamento médico-veterinário.

Foram apreendidos quatro caçadeiras, duas carabinas, um silenciador para carabina de calibre .22mm, cerca de 600 munições de vários calibres e medicamentos de uso exclusivo veterinário.

O indivíduo foi constituído arguido por maus-tratos a animais de companhia e posse de arma proibida. Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Amares.

A operação contou com o reforço do Destacamento Territorial da Póvoa de Lanhoso, do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente de Braga e da Unidade de Intervenção.